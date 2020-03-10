Автомобиль Ford Focus чаще всего служил обеспечением по кредиту

Самыми закладываемыми автомобилями, которые чаще всего служили обеспечением по кредитам в 2019 году, стали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio. Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney.

Распространенными залогами, как сообщают «Автоновости дня», также были популярный на нашем рынке седан Volkswagen Polo и ушедший с него Mitsubishi Lancer. Среди более дорогих автомобилей часто закладывали Toyota Camry, Mazda 6, Volkswagen Passat и Ford Mondeo, а из отечественных в рейтинг вошли только бестселлер LADA Granta и снятая с производства LADA Priora.

Около 35% всех кредитов, взятых под залог автомобиля, приходится на жителей Москвы – они чаще всего брали деньги взамен на Hyundai Solaris. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге популярностью пользовался Ford Focus, а в Ростове-на-Дону – Hyundai Accent.