В Беларуси представлен первый электромобиль Geely

Компания Geely представила в Минске свой первый полностью электрический автомобиль Geely Geometry A. Как сообщают «Автоновости дня», четыре экземпляра новинки уже доставлены местным дилерам для ознакомления покупателей и изучения спроса. Продажи Geometry A в Белоруссии начнутся позже.

По словам директора завода «Белджи» Геннадия Свидерского, «живые» машины китайской сборки помогут изучить спрос на модель и лучше подготовиться к ее производству и эксплуатации.

«Белорусский завод к этой модели никакого отношения не имеет. Она полностью изготовлена в Китае. Для нас было важно провести всесторонние испытание электромобиля. Хотелось проверить, как будет работать батарея в наших условиях», — добавил Свидерский.

На родине производство Geometry A наладили еще в прошлом году. Седан длиной 4736 мм комплектуется одним безальтернативным электромотором мощностью 163 л.с. и 250 Нм, за счет которого он ускоряется до 100 км/ч за 8,8 секунды.

Купить электроседан в Китае можно в двух версиях: базовой с запасом хода 410 км (от 2,2 млн рублей по текущему курсу) и «дальнобойной» (от 2,6 млн рублей), одного заряда батареи которой хватает примерно на 500 км пути. Подзарядка аккумулятора на 30-80% занимает всего 30 минут.