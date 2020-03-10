Миллиардер из Приморья предвидел обвал курса рубля

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НАСА случайно зафиксировало взрыв черной дыры в созвездии Голубя
Исследователи из НАСА случайно зафиксировали очень яркую вспышку, которая возникла в результате взрыва черной дыры, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В ноябре 2019 года ученые наблюдали...
Прогнозы на матчи LEC и LCS по League of Legends
Собирайте информацию для своих ставок в преддверии матчей LCS и LEC на этой неделе, учитывая коэффициенты Pinnacle.Прогнозы на LEC 2020Team Vitality (19%) vs Rogue...
В Эфиопии назвали предварительную причину крушения Boeing 737 MAX
Share Tweet Share Share Email CommentscloseThomas Peter/ReutersЭфиопские следователи полагают, что крушение лайнера Boeing 737 MAX могло произойти из-за особенностей конструкции борта. Об этом сообщает...
Окаменевшие до смерти: очередное доказательство, что кальциевые добавки убивают
Кальциевые добавки увеличивают риск сердечного приступа на 86 процентов.Новое исследование, опубликованное в журнале Heart, подтвердило результаты двух спорных исследований по добавкам кальция и риску...
Международный союз биатлонистов отказался извиняться за обыски у Логинова
Александр ЛогиновФото: Александр Вильф / РИА Новости Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон в эфире «Матч ТВ» заявил, что организация не должна извиняться...