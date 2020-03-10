Американские биржи воспряли духом после «черного понедельника»

Сегодня, 8 марта, новости Сирии указывают на продолжение противостояния террористических группировок и правительственных войск. Раз за разом на территории этой страны вспыхивают вооруженные разборки,...
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Luisa Gonzalez/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео уведомил, что Вашингтон выступает против создания параллельных правительственных структур в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы выступаем решительно против...
Председателем правления Торгово-промышленной палаты РТ на следующие пять лет единогласно переизбран Шамиль Агеев. Об этом стало известно сегодня по итогам съезда с участием членов палаты, который прошел в здании ТПП....