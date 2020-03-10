В ВОЗ сообщили новые данные о распространении коронавируса COVID-19

В Китае от коронавируса излечился 100-летний мужчина, став таким образом старейшим человеком, победившим COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа. По его данным, пожилого китайца госпитализировали...
Share Tweet Share Share Email CommentsЭксплуатация надежных, долговечных, эксклюзивных WorkOut площадок на частных и общественных территориях получила широкое распространение. Спортивное оборудование от производителя Кенгуру...
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Henry Nicholls/Reuters
Шесть стран Европейского союза подписали соглашение о создании Кибернетических сил быстрого реагирования. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на минобороны республики.
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