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Сергей Бобылев/ТАСС

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/731/12998731/TASS_28494638-pic905-895x505-71300.jpg" alt="«Мы уничтожили восемь»: Эрдоган заявил о ликвидации ЗРПК «Панцирь»" /></p> <p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его армия якобы уничтожила в Сирии восемь ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, принадлежавших сирийским военным. По его словам, удары были нанесены в провинции Идлиб на северо-западе Сирии посредством турецких беспилотных летательных аппаратов SİHA.

Турецкие военные уничтожили в Сирии восемь российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», принадлежавших сирийским вооруженным силам – рассказал на пресс-конференции в Брюсселе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, удары были нанесены в провинции Идлиб на северо-западе Сирии посредством турецких беспилотных летательных аппаратов SİHA, способных нести серьезное вооружение и действующих в автоматическом режиме, а также дистанционном – на расстоянии до 150 км от оператора.

Тяжелые дроны SİHA (6,5 метров в длину, максимальная взлетная масса 630 кг) способны подниматься на высоту 7,3 км и пребывать в воздухе 24 часа. По заверению турецких военных, БПЛА способен уходить от радаров, сообщает CNN Turk.

«В настоящее время в Идлибе есть «Панцири». Есть они и в Ливии. В Идлибе мы уничтожили восемь «Панцирей» с помощью SİHA. Это, конечно, очень серьезные и важные системы противовоздушной обороны», — сказал турецкий лидер.

Накануне стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) российского производства вооруженных сил Сирии сбили 20 турецких беспилотников, об этом сообщалось на странице в Twitter сирийского СМИ Syrian MC.

Удары по турецким БПЛА в провинции Идлиб были нанесены зенитными ракетными комплексами «Бук-М2Э», которые выпустили 25 ракет. При этом две ракеты самоликвидировались, а еще три прошли мимо цели. В тот же день – 9 марта — Эрдоган рассказал о запросе к НАТО о помощи в Сирии. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время пресс-конференции по окончании переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эрдоган уточнил, что попросил помощи Североатлантический альянс в защите турецких границ, а также из-за миграционных вызовов.

Также в понедельник два самолета ВВС США поочередно провели длительную разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также около базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Первым был зафиксирован около сирийской и ливанской границ самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W с позывным OLIVE56. Он вылетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит. Воздушное судно совершило пролет на расстоянии примерно 50-60 км от баз РФ на высоте 10 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья.

Затем к российским военным подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Воздушное судно кружило вблизи сирийского побережья более полутора часов.

Днем ранее Эрдоган сказал, что Турция оставляет за собой право собственными военными силами добиться целей операции «Весенний щит», начатой в феврале, если «Москва не выполнит обязательства по Сирии», сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

При этом в настоящее время между Россией и Турцией осуществляются очень тесные контакты между Центром по примирению враждующих сторон и Координационным центром вооруженных сил в провинции Идлиб.

Российская военная полиция осуществляет проводку турецких колонн снабжения с материальными средствами в сирийскую зону ответственности, которые предназначены для обеспечения функционирования турецких наблюдательных постов в зоне деэскалации.

33 турецких военнослужащих погибли в Сирии 27 февраля в результате атаки на них со стороны правительственной армии Сирии в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. Как объяснили в Минобороны России, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

На тот момент в этом районе находились турецкие военные, хотя их там не должно было быть. Российская сторона предприняла исчерпывающие меры, чтобы огонь сирийских правительственных войск был полностью прекращен. Кроме того, Москва обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию республики.

Именно этот инцидент послужил причиной обострения конфликта в Арабской Республике. В итоге 27 февраля Анкара начала операцию «Весенний щит».

Позднее президент России Владимир Путин на встрече с Эрдоганом в Москве выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии. Российский лидер заверил, что никому не было известно о местонахождении турецких солдат. Путин назвал случившееся трагедией. Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

«Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим», — сказал президент России.

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