Путин назвал отношения РФ и Казахстана стратегическим альянсом

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Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым назвал сложившиеся отношения стран стратегическим альянсом, цитирует «Интерфакс».

Путин отметил, что созданный альянс России и Казахстана успешно развивается с течением времени. По его мнению, стратегический альянс сложился с подачи Назарбаева.

«У нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что Назарбаев прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиными и посетить Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

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