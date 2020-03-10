Путин назвал отношения РФ и Казахстана стратегическим альянсом

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Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым
kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым назвал сложившиеся отношения стран стратегическим альянсом, цитирует «Интерфакс».
Путин отметил, что созданный альянс России и Казахстана успешно развивается с течением времени. По его мнению, стратегический альянс сложился с подачи Назарбаева.
«У нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства», — добавил Путин.
Ранее стало известно, что Назарбаев прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиными и посетить Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
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