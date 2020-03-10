Самые интересные факты о Рождестве

По данным анализируемых сообщений от Facebook две недели до Рождества являются одним из двух самых популярных периодов для пар, чтобы разойтись. Тем не менее, на Рождество происходит меньше всего ограблений со взломом. Немцы делали первые искусственные елки из окрашенных гусиных перьев. Каждый…
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МИД обвинил НАТО в создании «ударного кулака» у российской границы
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Запад не скрывает, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender...
Депутаты Рады уволили главу правительства Украины
Премьер-министр Алексей Гончарук ушел в отставку, новым главой кабмина может стать Денис Шмыгаль. Украина осталась без премьер-министра. Алексей Гончарук ушел в отставку после того,...
Американский патруль заблокировал российский конвой в Сирии
Несколько часов назад в северо-восточной части Сирии американские военные подразделения в очередной раз перехватили российский военный конвой. Инцидент произошел в сирийской провинции Хасака, при...
Эрдоган пригрозил России войной в Сирии
Несмотря на тот факт, что российский президент пошёл навстречу турецкому лидеру, Реджеп Эрдоган заявил о том, что готов начать полномасштабную войну, отказавшись от всех...
Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне заявила, что сделать бюллетень с каждой отдельной поправкой в Конституцию не получится, пишет «Коммерсантъ». Элла Памфилова. из открытых источников в...