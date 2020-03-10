Самые интересные факты о Рождестве

По данным анализируемых сообщений от Facebook две недели до Рождества являются одним из двух самых популярных периодов для пар, чтобы разойтись. Тем не менее, на Рождество происходит меньше всего ограблений со взломом. Немцы делали первые искусственные елки из окрашенных гусиных перьев. Каждый…