Езда на велосипеде, как альтернатива эффективному кардио и фитнесу

Мы все хотим красивую фигуру, но каждый из нас выбирает физические нагрузки, которые нравятся больше всего. И это естественно, ведь хобби должно приносить радость. А радости у каждого свои.

Велосипед это замечательное изобретение человечества. Езда на нем приносит большую пользу. Мышцы на ногах укрепляются и становятся боле выносливыми, сердечно-сосудистая система улучшает свою деятельность. Катаясь на велосипеде, мы начинаем дышать во всю мощь наших легких, что для них очень полезно. А богатая кислородом кровь начинает питать сосуды головного мозга и других органов.

Для курящих людей все это очень полезно, хотя лучше всего бросить курить и продолжать заниматься велосипедным спортом. И конечно это своего рода закалка организма.

Совершая ногами вращательные движения, крутя педали, кровь в венах ног бежит быстрее, уменьшая тем самым застой ее в сосудах, что хорошо для людей страдающих варикозным расширением вен. Катаясь на велосипеде Optimabike, тренируем свой вестибулярный аппарат, кровоснабжение малого таза улучшается, что важно при профилактике такого мужского заболевания как аденома.

Ну и конечно расстаемся с лишними килограммами — лучшего сжигателя калорий трудно найти. Но для этого прогулки должны стать регулярными ежедневными и не менее сорока пяти минут. И даже глазная мышца тренируется потому, что мы всматриваемся вдаль и фокусируем его на далеких предметах.

Это поможет избежать близорукости. Хорошее средство для снятия стресса, так как у человека, катающегося на велосипеде в свое удовольствие должно быть просто отличное настроение, все тревоги и заботы уносятся вдаль вместе с плохим настроением.

Не надо забывать и о правилах, которые помогут не нанести вред организму. Вредно кататься после еды. Следите за тем, что бы катание чередовалось с отдыхом, иначе можно нанести вред коленным суставам. Отрегулируйте правильно сидение и руль что бы нагрузки на них были равномерными. Суставы желательно разогреть приседанием непосредственно перед поездкой.

И пейте жидкость во время катания, так как обезвоживание вредит суставам. Следите за своим велосипедом, подкачивая шины, когда приходить необходимость, проверяйте цепь и регулируйте тормоза. И тогда вы будете получать от велосипедной прогулки максимум удовольствия.