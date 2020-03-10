Военные России и Турции начнут переговоры по Идлибу 10 марта

«В соответствии с московским меморандумом (по Идлибу – ред.) 10 марта в Анкаре начнутся переговоры с участием российской военной делегации», — цитирует министерство ТАСС.

Ожидается, что стороны обсудят детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии, начало которого намечено на 15 марта.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договорённости предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.