Little Big просрочила подачу песни на «Евровидение»

Российская группа Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в международном музыкальном состязании «Евровидение-2020». Коллектив решил выложить произведение 13 марта, сообщается на фанатской странице конкурса во «ВКонтакте».

Отмечается, что никаких санкций за позднюю премьеру не последует — коллектив предоставил в Европейский вещательный союз все необходимые документы для участия в конкурсе, а публичный анонс песни в указанный срок не является обязательным требованием. Песню якобы представят 13 марта на радио NRJ и, предположительно, на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Российские участники соревнования оказались единственными артистами, не представившими к 10 марта композицию, с которой будут выступать на «Евровидении». Творчество остальных артистов доступно на официальном сайте вокального состязания.

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7 марта сообщалось, что в сети появился отрывок песни Little Big для «Евровидения», однако позже участница группы опровергла причастность трека к конкурсу.