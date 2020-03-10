Володин оценил поправку о президентских сроках

Максим Блинов/РИА «Новости»

Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предусмотренная поправкой возможность действующего президента России вновь избираться на пост главы государства принесет «принесет однозначно больше стабильности», выразил надежду Володин.

Ранее Госдума приняла поправку депутата Валентины Терешковой, позволяющую ранее занимавшим пост президента лицам быть кандидатами на выборах после вступления в силу изменений в Конституции. При этом число предыдущих президентских сроков не будет учитываться.

Известно, что эту поправку уже одобрил президент России Владимир Путин. Однако он заявил, что ее необходимо согласовать с Конституционным судом.

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