Путин высказался о следующем президентском цикле

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта…

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, завершая свое выступление перед депутатами Госдумы, прокомментировал перспективы следующего президентского цикла, цитирует «Интерфакс».

Глава государства отметил, что уже многое было сделано для укрепления России. Также он выразил уверенность, что еще можно сделать «очень много хорошего».

«Во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет»,— сказал Путин.

Ранее депутат Валентина Терешкова предложила поправку о президентских сроках. Она выступила за то, чтобы лица, которые занимали или занимают пост главы государства на момент вступления поправки, могли становиться кандидатами на президентских выборах после вступления в силу изменений в основном законе. При этом число предыдущих президентских сроков не будет учитываться.

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