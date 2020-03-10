Автомобили, которые навсегда изменили наш мир

Транспортные средства, ставшие значимыми вехами в истории автоиндустрии

На автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представил новый G-Class: внешность культового внедорожника осталась практически неизменной, зато поменялись характеристики: благодаря новым технологиям масса автомобиля снизилась на 170 кг. Дорожный просвет увеличился до 241 мм, что позволяет Gelendwagen преодолевать 700 мм броды, а электронная система G-mode значительно расширяет его возможности на бездорожье.

Созданный в 1979 году в качестве вездехода для армии Ирана, Gelendwagen вскоре был переориентирован на гражданский рынок и быстро начал прирастать комфортабельными опциями. В 1989 году Mercedes-Benz представила первую «люксовую» версию автомобиля — таким образом, G-Class стал родоначальником сверхпопулярного сегодня класса Luxury SUV. Forbes вспоминает другие транспортные средства, ставшие значимыми вехами в истории автоиндустрии.

«Нива»

Говоря о внедорожниках, нельзя обойти вниманием отечественную «Ниву». Она была разработана в 1977 году для сельских жителей СССР как альтернатива «городским» «Жигулям». Комфортабельный внедорожник со стильной «легковой» внешностью стал первой машиной такого рода — родоначальником целого класса SUV. До сих пор Lada 4X4 является самым востребованным за рубежом российским автомобилем.

Rolls-Royce Phantom II Shooting Brake

Удивительно, но первый в мире универсал был создан на базе роскошного британского седана. По каким-то причинам «родной» кузов одной из машин пришел в негодность и его решено было заменить вместительным деревянным «сарайчиком». В 1930-е годы как раз набирал популярность стиль Woody — отделка деревом. Универсал позиционировался как автомобиль для состоятельных охотников: в него легко можно было погрузить собак, ружья и снаряжение, а также добытую дичь. Название Shooting Brake прижилось и стало обозначать универсал-купе

Volkswagen Golf

Гольф-класс или «низший средний класс» вот уже 40 лет пользуется сумасшедшим спросом, а получил он свое название в честь Volkswagen Golf — самого успешного автомобиля в истории немецкого концерна. Кузов 3-дверного хетчбэка был нарисован Джорджетто Джуджаро, спустя 20 лет он удостоится награды «Автомобильный дизайнер века». Выпуск первого поколения Golf начался в 1979, а последняя такая машина была собрана на заводе ЮАР в 2009 году, что делает оригинальный Golf одним из самых долгоживущих автомобилей в мире. Всего было произведено свыше 25 млн экземпляров.

Fiat 600 Multipla

Эпоха классических минивэнов подошла к концу: их сменили большие SUV и MPV — «многоцелевые» автомобили на базе универсалов. Однако еще недавно именно минивэны «делали кассу» на одном из крупнейших авторынков мира — в США. Любопытно, что родоначальник как минивэнов, так и подкласса MPV не снискал успеха ни тех, ни других — Multipla продержался на конвейере всего 4 года. Казалось, для успеха у него было все: отличная платформа недорогого Fiat 600, очаровательная внешность, продуманная компоновка, но Multipla неудачно опередил время.

Renault 16

Французской марке удалось основать класс, со временем ставший самым популярным в мире — Renault выпустил первый хетчбэк. Оригинальные и зачастую неоднозначные инженерные решения являются визитной карточкой французского автопрома — эта модель, например, была ассиметричной: колесная база с левой стороны кузова на 70 мм больше, чем с правой. Впрочем, на популярности машины это не сказалось: Renault 16 заслужил титул «Европейский автомобиль 1966 года» и оставался в производстве 15 лет.

Audi Duo

Еще одна модель чуть-чуть опередившая время — разработанная в 1989 году, Duo стала одним из первых гибридов, во многом предопределив развитие таких транспортных средств. Судите сами: водитель мог отключить бензиновый двигатель и проехать на электротяге до 80 км при скорости 52 км/ч — вполне приемлемые показатели для города. Включение ДВС так же активировало полный привод — «донором» Duo была модель Quattro. На крыше автомобиля располагались солнечные батареи. Хотя несколько гибридов были переданы в таксопарки для ходовых испытания, Audi все-таки не рискнула запускать Duo в крупную серию. Может быть, зря — в это время Toyota работала над гибридным Prius, который увидел свет в 1997 году и захватил рынок.

Buick 70 Roadmaster

Люксовый американский седан стал первым автомобилем, серийно оснащаемым АКПП — значение этого трудно переоценить. Коробка передач Dynaflow с гидротрансформатором устанавливалась как опция на машины первых послевоенных лет, однако вскоре стала настолько популярной, что уже с 1949 года вошла в список стандартного оборудования Roadmaster и стала предлагаться за дополнительную плату на младших моделях Buick.

21.01.2018