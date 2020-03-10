Расцвет и закат работорговли на Черноморском побережье Кавказа

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Toyota RAV4 стал самым ликвидным компактным кроссовером в России
Японский кроссовер Toyota RAV4 за три года теряет всего 18% своей стоимости. Таким образом, RAV4 является самым ликвидным компактным кроссовером (SUV-C) в России, считают...
Тем кто хочет уехать в Америку, посвящается
Мечтаете сбежать из холодной и серой России и начать новую жизнь в хлебосольной Америке? Даже несмотря на то, что у Трампа жуткая аллергия на...
Телеведущий Ивлев показал, как отдыхает с юной любовницей на Мальдивах (ФОТО)
Шеф-повар Константин Ивлев подтвердил слухи о предстоящем разводе с женой, выложив в Instagram фото с новой избранницей. 46-летний ведущий передач «На ножах» и «Адская...
Как падение цен на нефть повлияет на социальные выплаты в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Запланированные на 2020 год социальные обязательства должны быть выполнены...
На Grand Princess коронавирус обнаружили у более 20 пассажиров
close Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города… Reuters Вице-президент США Майк Пенс рассказал об обнаружении случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019...