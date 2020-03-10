Смерть мозга и как легально вырезают органы у живых без анестезии?

До 1968-го года человек считался скончавшимся только после того, как его дыхание и сердцебиение прекращалось на определённый период времени. Нынешнего термина «смерть мозга» просто не существовало.

Когда хирурги осознали, что у них есть возможность брать органы у явно «близкого к смерти» человека и пересадить их другому пациенту, ради продления его жизни, они открыли своеобразный ящик Пандоры.

Сначала, путём проб и ошибок, они обнаружили, что невозможно проводить подобные чудодейственные хирургические операции по пересадке органов от по-настоящему мёртвого тела, даже если кровообращение прекратилось всего несколько минут назад, поскольку необратимые изменения в органах начинаются спустя очень короткий период времени после остановки кровообращения.И тогда, чтобы оправдать свои экспериментальные методики, возникла необходимость в неком решении, в результате чего и возник термин «смерть мозга».

Предпринимается немало усилий, чтобы добраться до ваших органов

Чтобы орган был пригоден для трансплантации, он должен быть здоровым и взят у живого человека

Как только донорство после смерти мозга (ДСМ) или донорство после остановки сердца (ДОС) подтверждено и получено разрешение у потерянных от горя родственников, «донор органов» часто подвергается нескольким часам, а то и дням мучительных процедур, применяемых для сохранения тела-контейнера с «запчастями». «Донор органов» вынужден выносить исключительно болезненные и бесконечные химические процедуры при подготовке к извлечению органов. «Донор», в прямом смысле слова, становится складом органов ради единственной цели их сохранения до момента, пока не найден совместимый пациент, которому необходима пересадка.

Донорство после прекращения кровообращения (ДПК) разрешается к исполнению на неврологически здоровых донорах, не подпадающих под критерии неврологической смерти или смерти мозга до остановки кровообращения. Данные условия связаны с самыми противоречивыми случаями, связанными с донорством, ожидаемыми при обязательном применения ДПК при неотвратимой смерти или смерти от сердечного приступа в больницах на всей территории США.

Правда о жутких процедурах и СМЕРТИ «ДОНОРА»

При извлечении органа пациенту даётся парализующее средство, анестезия не применяется! Удаление нескольких органов, в среднем, требует 3-4-часовой операции, во время которой сердце продолжает биться, кровяное давление остаётся в норме, и дыхание не прекращается, поскольку пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Органы вырезаются, и затем останавливается сердце, за момент до его извлечения.Хорошо задокументирован факт, что частота сердцебиения и кровяное давление возрастает, когда делается надрез. Это – та же самая реакция, которую часто наблюдает анестезиолог, когда обезболивающее не действует. А, как было сказано выше, доноры органов не подвергаются анестезии.

Растёт число медсестёр и анестезиологов, протестующих против подобной практики, после наблюдения за поведением предполагаемого «трупа». Его движения иногда настолько неистовы, что делает невозможным продолжить извлечение органов. В результате их собственного опыта и свидетельств коллег, многие медики отказываются работать в данной сфере.

Больницы Нью-Йорка повседневно «собирают урожай» органов у пациентов даже до того, как они окончательно умерли, как заявляется в одном из судебных исков. В нём Нью-Йоркская Сеть Доноров Органов обвиняется в принуждении докторов к признанию смерти мозга пациентов, когда они всё ещё живы. Истец Патрик МакМахон, 50-ти лет, считает, что один из пяти пациентов продолжает проявлять признаки мозговой активности, когда хирурги объявляют его скончавшимся и начинают вырезать органы.

«Они строят из себя Бога», – заявил МакМахон, бывший координатор трансплантации, сказав, что был уволен спустя всего 4 месяца после вступления в эту должность, за разглашение подобной практики. По его словам, донорская сеть делает «миллионы и миллионы», продавая органы больницам и страховым компаниям для трансплантации.

«Сердца, лёгкие, почки, суставы, кости, кожа, кишки, клапаны, глаза – это всё – огромные деньги»

Боевой ветеран Воздушных Сил и бывшая медсестра добавляют, что ограниченные в средствах больницы склонны торопиться признавать смерть мозга у пациента, поскольку это освобождает лишнее койко-место.

В данном судебном иске, поданном в Верховный Суд Манхэттена в 2012-м году, цитируются слова 19-летней жертвы автокатастрофы, продолжавшей дышать и проявлять признаки мозговой активности, когда доктора дали зелёный свет на извлечение органов из его тела.

Представители Донорской Сети, включая директора Майкла Голдстейна, как предполагается, принуждали сотрудников Медицинского Центра Института Нассау к признанию подростка мёртвым, утверждая во время селекторного совещания – «Парень мёртв, ясно вам или нет?». Но МакМахон сказал, что был уверен, что девятнадцатилетний парень способен выкарабкаться.

В иске цитируются ещё три случая с пациентами, продолжавшими цепляться за жизнь, когда доктора выписывали «уведомление» – официальное заявление больницы, что у пациента наступила смерть мозга, которое, как и согласие ближайшего родственника, требуется для начала процедуры по трансплантации.

В иске говорится, что один из пациентов был госпитализирован в больницу «Кингс Каунти» в Бруклине, месяц спустя, опять же демонстрируя мозговую активность. В иске указано, что Мак Махон протестовал, но был проигнорирован сотрудниками больницы и Донорской Сети, пациента объявили мёртвым и разобрали на органы.

В ноябре 2011-го года, у женщины, доставленной в больницу Университета Стейтен Айленда после передозировки наркотиками, была признана смерть мозга, и её органы уже собирались извлекать, когда МакМахон заметил, что ей ввели «парализующий анестетик», поскольку её тело продолжало дёргаться.

«У неё ещё присутствовала мозговая активность, когда они начали вскрывать её тело на операционном столе», – сказал МакМахон сайту MailOnline. «Ей ввели парализатор, хотя нет смысла вводить парализатор мёртвому человеку».

МакМахон сказал, что заявил об этом врачу, который ввёл ей препарат, и тот не сразу нашёлся, что ответить.

«Наконец, он сказал, что ему приказали это сделать, поскольку, когда они начали вскрывать грудную клетку, она дёргалась, и её грудь мешала операции. А парализатор только парализует, он не уменьшает боль», – заявил МакМахон.

МакМахон добавил, что хирурги вырезали всё, что могли. «Они извлекли глаза, суставы. Я видел всё это, пока спорил с врачами. Они вставили пластиковые кости вместо настоящих».

Согласно иску, когда МакМахон продолжил задавать вопросы по поводу этого возмутительного случая, другой сотрудник Донорской Сети заявил персоналу больницы, что тот – «неквалифицированный смутьян, постоянно вмешивающийся с пустяковыми вопросами».

МакМахон добавил, что члены персонала, извлёкшие за год наибольшее количество органов, получают премии к Рождеству. «Если врачи работают, выдавая на-гора много органов для трансплантации, в декабре им положен денежный бонус», – заявил он.

Упомянутый выше ветеран, работавший в Донорской Сети с июля по ноябрь, сказал, что около 30-40 членов персонала разъезжают по больницам в попытках получить подписи родственников на донорство.

Средние цены на транспланты в США: сердце – 1 млн. долларов, оба лёгких – 800 тыс. долларов, печень – 850 тыс. долларов, почка – 275 тыс. долларов.

Более 123-х тысяч людей состоят в списках на трансплантацию в Соединённых Штатах, 100 тысяч из которых ждут новые почки. Однако необходимость в здоровых органах далеко превосходит количество донорских органов. За прошлый год было проведено лишь 28 тысяч операций по трансплантации, согласно данным Сети по Обеспечению Органами для Трансплантации США по всей стране за 2014-й год.Поскольку доноры часто ещё живы, когда из них извлекаются органы, медицинское сообщество не должно требовать, чтобы доноры были объявлены скончавшимися, но принять более «честные» нравственные критерии, позволяющие изъятие органов у «умирающих» или «серьёзно раненных» пациентов, при соответствующем согласии, как заявили три ведущих эксперта.

Подобный подход, по их словам, помог бы избежать «псевдо-объективных» заявлений, что донор «действительно мёртв», что обычно основано на чисто идеологических определениях смерти, предназначенных для расширения количества донорских органов, и позволил бы врачам, извлекающим эти органы, быть более честными перед публикой и обеспечить уверенность, что доноры не чувствуют боли во время операции.

Эти жуткие комментарии были высказаны доктором Нилом Лазаром, директором медико-хирургического отделения интенсивной терапии Главной Больницы Торонто, доктором Максвеллом Дж. Смитом Университета Торонто и Давидом Родригесом-Ариасом Университета Паис-Васко в Испании, на Американской конференции по биоэтике в октябре в Торонто и опубликованы в недавней статье в Американском Журнале Биоэтики.

«Поскольку присутствует общее допущение, что скончавшимся пациентам нельзя причинить вреда, «правило мёртвого донора» ведёт к опасному заблуждению», – пишут они.

«В конечном счёте, для защиты и уважения потенциальных доноров важно не подписание уведомления о смерти, а, скорее, уверенность, что им не придётся страдать и гарантия, что их независимость уважается».

Вместо так называемого Правила Мёртвого Донора (ПДД) авторы предлагают «защиту доноров от вреда» (то есть, получение анестезии, чтобы не чувствовать боль во время операции по извлечению органов), необходимость получения информированного согласия, и заявляют, что общество «должно быть полностью информировано об исходно спорной природе любого критерия регистрации смерти пациента».

Данные специалисты отмечают, что выработка критериев так называемой «смерти мозга», которая часто используется при регистрации смерти перед извлечением органов для трансплантации, была «идеологической стратегией», направленной на увеличение донорского резерва, оказавшейся «эмпирически и теоретически неверной». Они также критикуют недавние попытки создать новые, ещё более свободные определения смерти, такие как смерть по причине прекращения кровообращения, которое, по их словам, является лишь «предлогом» объявить пациента мёртвым, чтобы получить его органы.

Благодаря интервью, взятому в 2013-м году у доктора Пола Бёрна, 80-летнего неонатолога, разоблачающего тёмную сторону больничного бизнеса, становится ясно, что концепция «смерти мозга» целиком и полностью сфабриковано ради единственной цели узаконивания убийства живых людей, чтобы поживиться за счёт их органов.

Людям, нередко оказывающимся в больницах в результате автомобильных аварий и передозировок наркотиками или чего-то подобного, вводят парализующие средства, НО НЕ АНЕСТЕЗИЮ!!!

Медперсонал буквально взламывают грудную клетку этих невинных людей и вырезают их органы, один за другим, оставляя сердце под самый конец, только после чего, они естественно, и умирают.