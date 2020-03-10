Спасенная захламленной квартиры легендарная женщина-врач Барнаула скончалась после марта

В таком состоянии Надежду Шадрину обнаружили в ее квартире

Бывший врач-гинеколог из Барнаула Надежда Шадрина, которая несколько лет после смерти сына жила без необходимых лекарств и питания в окружении кошек и продуктов их жизнедеятельности, скончалась в ночь с 8 на 9 марта. Как пишет «Комсомольская правда на Алтае», почувствовав себя плохо, женщина снова отказалась от помощи медиков.

Осенью 2019 года в Сети было опубликовано сообщение о том, в каких нечеловеческих условиях живет Надежда Шадрина, некогда врач-гинеколог Горно-Алтайской областной больницы, а впоследствии — заведующая гинекологическим отделением больницы № 12 Барнаула. После потери сына — музыканта и православного дьякона Славы Кальницкого — в 2013 году она перестала за собой ухаживать, отказывалась от помощи соседей и медиков, а все свое время посвящала четырем кошкам. Ее обнаружили в захламленной квартире с распухшими ногами – женщина не могла добраться самостоятельно даже до туалета. Ей приносила еду пожилая соседка, но оказать большую помощь не могла в силу возраста. Соседи Шадриной утверждали, что та влезла в большие долги после смерти сына, а большую часть пенсии тратила на корм для кошек. В том же 2013 году она оформила договор пожизненной ренты, по которому ее квартира по договору перешла другим людям. Те в свою очередь должны были взять на себя текущие расходы на содержание жилья, а также помогать пенсионерке, но, по словам соседки, лишь изредка посылали ей деньги.

После того, как ситуация получила огласку, к ней подключились полицейские, сотрудники соцзащиты и медики. Нашлось большое количество добровольцев, готовых оказать помощь. В квартире навели порядок, заменили постель, самой Шадриной обработали пролежни. Ей вызывали медиков, которые приехали сразу со спасателями, готовые вынести женщину из квартиры, но та отказалась от их помощи. Позже она все же согласилась на госпитализацию в городскую больницу № 12. Ее сразу же осмотрели врачи, сделали ей кардиограмму и рентген.

После того, как Надежда Шадрина вернулась домой, за ней организовали уход. Ее навещали волонтеры. 8 марта ее заходили поздравить с Международным женским днем. Уже тогда она чувствовала себя неважно, но отказалась от предложения вызвать «скорую помощь», ответив, что лучше приляжет. Когда от нее уходили волонтеры, Шадрина уснула под присмотром сиделки, но не проснулась на следующее утро.

Прощание с Надеждой Шадриной состоится 12 марта с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу: Барнаул, ул. Попова, 21 «А».