Президент UCI: «Отмена Джиро д’Италия и Тур де Франс будет катастрофой для велоспорта»

Два ведущих эксперта в области международного здравоохранения и инфекционных заболеваний Деви Шридхар (Devi Sridhar), профессор и заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, и Адам Кухарский (Adam Kucharski), доцент кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, дали мрачный прогноз в отношении проведения двух Гранд-туров – Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020.

Деви Шридхар в интервью Cyclingnews сказала: «Нет доказательств, поддерживающих предположение, что на распространение коронавируса окажет воздействие улучшение погоды. Откладывание спортивных мероприятий – разумный шаг до тех пор, пока мы точно не узнаем, где есть вирус, а где его нет.

В реальности мы видим только одно – количество случаев заболевания снижается, когда ограничивается вероятность передачи его от человека к человеку.

Другие спортивные мероприятия могут проходить без зрителей, но велоспорт является более открытым для посещений видом спорта, поэтому в нём труднее руководствоваться теми же мерами.

Ключевой вопрос (в отношении Джиро д’Италия и Тур де Франс) будет ли вирус распространяться в тех областях, где должна пройти гонка. Если будет выявлена одна или несколько таких областей, то имеет смысл отложить гонку, пока мы точно не определим, где есть вирус, а где его нет.

В идеале мы должны увидеть ежедневное снижение количества случаев новых заражений. Тогда будет ясно, что пик пройден. Стратегия – сохранять дистанцию между людьми, избегая скопления людей. Но сейчас трудно делать предположения, потому что сейчас количество заболеваний в Европе продолжает расти».

Адам Кухарский: «Мы обнаружили, что при передаче таких заболеваний как Covid-19 самым важным является тесный контакт. Надо подумать не только о том, как проходит заражение, но и где оно случается. Думать о том, каким образом сократить риск».

Президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен сказал в интервью агентству Reuters: «Если мы не сможем провести Джиро д’Италия или Тур де Франс-2020, для нашего спорта, конечно, это будет катастрофой.

Мы надеемся, что эти гонки будут проведены. Но из-за ситуации в Италии сейчас мы больше обеспокоены положением Джиро д’Италия.

Мы знаем, что итальянское правительство наложило запрет на проведение всех мероприятий до 3 апреля, но кто знает, какой будет ситуация после. Так что существует потенциальный риск отмены Джиро д’Италия-2020».

Мауро Веньи, директор RCS Sport: «Отмена Джиро д’Италия создаст очень сложную ситуацию не только для велоспорта, но и для страны в целом. Я даже не хочу думать о таком. Ущерб будет огромным».