Путин высказался против досрочных выборов в Госдуму. Но оказался не прочь обнулить президентские сроки

Президент прокомментировал предложения по поправкам в Конституцию.

Президент России Владимир Путин не одобрил самороспуск Госдумы и проведение новых парламентских выборов. Об этом он заявил, выступая в нижней палате парламента днем 10 марта. Кроме того, российский лидер выступил против идеи продления срока нахождения действующего президента у власти.

«Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, то такие изменения должны вступить в силу после опубликования поправок, а значит и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. <…> Это вопрос вашего консенсуса, но я не вижу необходимости в досрочных выборах», — заявил Путин.

Так он прокомментировал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести 20 сентября 2020 года досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что давать Госсовету полномочия президентского характера опасно. По словам Путина, это может привести к двоевластию в стране.

«Наделение других органов власти, таких как Совбез. Госсовет — неприемлемо и опасно. Оно не имеет ничего общего с демократией и ведет к расколу. Были предложения продлить срок вашего покорного слуги. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются безальтернативно. Не нужно этого делать», — подчеркнул президент.

По словам Путина, альтернатива всегда должна быть, а выборы должны быть открытыми и конкурентными. Затем глава государства прокомментировал идею депутата «Единой России» Валентины Терешковой об ограничении числа президентских сроков. Путин подчеркнул, что считает нецелесообразным убирать это положение из Конституции. И тут же отметил, что президентские сроки могут быть обнулены:

«Вариант был бы возможен, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить Конституции».

Сейчас в Конституции прописан запрет одному человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Владимир Путин в 2018 году был избран второй раз подряд (четвертый — всего), его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Законопроект о поправках к Основному закону страны одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас находится в процессе доработки. Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.