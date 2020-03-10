ЕС поручил Боррелю прояснить судьбу соглашения с Турцией по миграции

«Мы решили поручить верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности – ред.) Жозепу Боррелю и его коллеге в Турции работать в последующие дни над тем, чтобы прояснить, реализуется ли сделка с Турцией, убедиться, что обе стороны находятся на одном и том же этапе (выполнения соглашения – ред.)», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишеля, после выполнения этой задачи лидеры государств — членов ЕС и Турции вновь проведут переговоры, чтобы подвести итоги.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в свою очередь, что Брюссель и Анкара должны воплотить в жизнь недостающие части документа от 2016 года. «Соглашение по миграции остаётся в силе, и мы обсудили, как реализовать его недостающие части», — сообщила она.

На вопрос журналистов о том, подразумевается ли под «недостающими частями» и вопрос визовой либерализации, фон дер Ляйен ответила: «Да, мы будем разбирать все соглашение, каждый пункт подлежит обсуждению».

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а сообщество заплатило за это €6 млрд. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал слово, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство. К настоящему моменту на турецкой территории скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.