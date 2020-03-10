Путин: мы достойно преодолеем ситуацию с ценами на нефть и коронавирус

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет преодолеть ситуацию со снижением цен на нефть и распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Цены на нефть пляшут, коронавирус еще этот прилетел. Но уверен абсолютно, мы этот период достойно пройдем. Экономика будет укрепляться», — сказал глава государства.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Из-за этого произошло обрушение цен на нефть и падение рубля.

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