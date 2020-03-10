Эрдоган заявил о предложении Путину заняться нефтяными месторождениями Сирии

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своем предложении российскому коллеге Владимиру Путину совместно поднять экономику Сирии при помощи сирийской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный канал.

Он сказал, что в городах Камышлы и Дейр-эз-Зоре имеются запасы нефти. Однако сейчас там находятся курдские формирования «Силы народной самообороны», которые эксплуатируют эти ресурсы.

Эрдоган также добавил, что у США есть планы на месторождение в Эль-Камышлы.

Турецкий лидер предложил Путину с помощью полученной отсюда нефти создать подрядную компанию, а затем «поднять разрушенную Сирию на ноги».

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что готов выступить с аналогичным предложением к США.

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До этого турецкий и российский лидеры встретились в Москве и обсудили ситуацию в Идлибе.

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