Эрдоган заявил о предложении Путину заняться нефтяными месторождениями Сирии

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своем предложении российскому коллеге Владимиру Путину совместно поднять экономику Сирии при помощи сирийской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный канал.
Он сказал, что в городах Камышлы и Дейр-эз-Зоре имеются запасы нефти. Однако сейчас там находятся курдские формирования «Силы народной самообороны», которые эксплуатируют эти ресурсы.
Эрдоган также добавил, что у США есть планы на месторождение в Эль-Камышлы.
Турецкий лидер предложил Путину с помощью полученной отсюда нефти создать подрядную компанию, а затем «поднять разрушенную Сирию на ноги».
Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что готов выступить с аналогичным предложением к США.
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До этого турецкий и российский лидеры встретились в Москве и обсудили ситуацию в Идлибе.
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