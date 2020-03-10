Поправка о досрочных выборах поступила в Госдуму

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Поправка о досрочных выборах поступила в Госдуму

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В Госдуму на рассмотрение поступила поправка, предусматривающая право палаты действующего созыва принять решение о сокращении срока полномочий, передает «Интерфакс».

«В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы», — отмечается в поправке.

Решение принимается двумя третями голосов от общего количества депутатов.

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

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