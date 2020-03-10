Не все жители Италии обрадовались вину из кранов: люди начали говорить о знаке и приближающейся катастрофе

|4 марта 2020 года неожиданно для всех из кранов жителей итальянского города Кастельветро начало течь вино Ламбруско. Как было выяснено позже, неисправность наблюдалась на винном заводе, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Мэр города выяснил, что из-за сломанного клапана в конуре промывки на линии разлива в водопровод поступило около 1000 литров концентрированного вина. Стоит отметить, что подобное не все люди восприняли радостно.
В основном итальянцы, жившие возле фабрики, начали набирать напиток в бутылки, тогда как католики уверены, что это одно из злостных предзнаменований, которое отсылает к Кане Галилейской. Верующие говорят, что это не просто совпадение, а мистический знак, который говорит о приближающейся катастрофе.
Не известно, какую катастрофу стоит ожидать. Возможно, она будет вызвана коронавирусом или извержением Везувия. Отметим, что сейчас распространение вируса в стране намного выше, чем в том же Иране, где медицина на нуле.