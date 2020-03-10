Не все жители Италии обрадовались вину из кранов: люди начали говорить о знаке и приближающейся катастрофе

Мэр города выяснил, что из-за сломанного клапана в конуре промывки на линии разлива в водопровод поступило около 1000 литров концентрированного вина. Стоит отметить, что подобное не все люди восприняли радостно.

В основном итальянцы, жившие возле фабрики, начали набирать напиток в бутылки, тогда как католики уверены, что это одно из злостных предзнаменований, которое отсылает к Кане Галилейской. Верующие говорят, что это не просто совпадение, а мистический знак, который говорит о приближающейся катастрофе.

Не известно, какую катастрофу стоит ожидать. Возможно, она будет вызвана коронавирусом или извержением Везувия. Отметим, что сейчас распространение вируса в стране намного выше, чем в том же Иране, где медицина на нуле.