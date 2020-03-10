Женщина засунула голову в пасть крокодила: опубликовано видео

История по-настоящему дикого сражения 50-килограммовой девушки с 70-килограммовым монстром удивила всех. Особенно все были шокированы тем, что участница испытания осталась невредимой после того, как засунула голову в пасть крокодилу, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В Сети появилось видео, где 32-летняя Эшли Лоуренс из Майами шесть минут борется с рептилией немыслимых размеров. Действие происходило в рамках традиционного флоридского состязания. К счастью, для всех борьба закончилась удачно благодаря урокам племени семинолов. Именно у этого народа женщина получила все необходимые навыки. Когда Эшли уже победила аллигатора, она решила пойти ещё дальше – засунула голову ему в пасть. Рискованные поступки девушки-борца вдохновили многих женщин. Они позже подходили к Эшли, чтобы выразить свой восторг и отметить, что были поражены борьбой жительницы Майами.Что касается крокодилов, после боев без правил их выпускают на волю. Животные не получают каких-либо серьезных травм, они остаются полностью здоровыми и невредимыми.Эшли отметила, что получила непередаваемую энергетику. Всё благодаря активной поддержке зрителей.