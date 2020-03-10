Власти Китай поведали, когда закончится эпидемия коронавируса

Чжун Наньшант, член комиссии госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, отметил, что коронавирус будет побежден до конца первого летнего месяца, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Интервью с прогнозом было показано на канале «Шенминшибао». По мнению чиновника, совсем скоро упор по борьбе с вирусом будет смещен с экспорта на импорт. Директор ВОЗ Майкл Райан дал свой комментарий касательно обстановки. Он считает, что к лету коронавирус точно не исчезнет. Это не грипп, очаги эпидемии уменьшатся, но останутся. С каждым днем число заболевших вирусом растет, сейчас оно равняется 114 тысячам.Эксперты отмечают, что изоляция людей и введение карантина не могут остановить вирус. Проблема заключается в отсутствии симптомов у многих людей, при этом они являются переносчиками заболевания.Мы можем лишь надеяться, что уже скоро коронавирус будет побежден.