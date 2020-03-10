Власти Китай поведали, когда закончится эпидемия коронавируса

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Share Tweet Share Share Email CommentsВласти Китай поведали, когда закончится эпидемия коронавируса

Чжун Наньшант, член комиссии госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, отметил, что коронавирус будет побежден до конца первого летнего месяца, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Интервью с прогнозом было показано на канале «Шенминшибао». По мнению чиновника, совсем скоро упор по борьбе с вирусом будет смещен с экспорта на импорт.

Директор ВОЗ Майкл Райан дал свой комментарий касательно обстановки. Он считает, что к лету коронавирус точно не исчезнет. Это не грипп, очаги эпидемии уменьшатся, но останутся. С каждым днем число заболевших вирусом растет, сейчас оно равняется 114 тысячам.Эксперты отмечают, что изоляция людей и введение карантина не могут остановить вирус. Проблема заключается в отсутствии симптомов у многих людей, при этом они являются переносчиками заболевания.Мы можем лишь надеяться, что уже скоро коронавирус будет побежден.

Власти Китай поведали, когда закончится эпидемия коронавируса