5 спортсменок, которые вернулись после травм: превозмогая невозможное!

Share Tweet Share Share Email CommentsСпортсменки, которые смогли продолжить карьеру после травм и серьезных болезней

Эти девушки — пример невероятной силы духа, целеустремленности и веры в себя. Представьте, через какие трудности пришлось пройти героиням нашего материала. Истории этих спортсменок — мотивация продолжать идти вперед и не сдаваться, даже если кажется, что шансов на победу уже не осталось.

Виктория Комова

Гимнастка, 23 года, Россия

Когда Виктория Комова выступала на Олимпийских играх в Лондоне, ей было 17 лет. В самой престижной для гимнастов дисциплине — многоборье — Вика выиграла серебро. Вместо того чтобы радоваться, Комова плакала, потому что мечтала о золоте. На тех Играх завоевать золотую медаль у спортсменки так и не получилось. Но оказалось, что это было не самое худшее из того, что могло случиться. Главные испытания ждали впереди. Через полгода после Олимпиады гимнастка травмировала спину, из-за чего пропустила чемпионат России и Европы.

Попытка вернуться в следующем сезоне также оказалась неудачной — за три дня до соревнований Викторию прямо с тренировочной базы увезли в больницу, где ей диагностировали менингит. А еще за те почти три года, что прошли после Олимпиады в Лондоне, Виктория Комова успела трижды травмировать голеностоп, перенести операцию по удалению кисты верхней челюсти и решиться на то, чтобы бросить гимнастику. Однако в последний момент Вика поняла, что сдаваться — не в ее правилах, и снова вернулась на помост. Первым серьезным стартом после долгого перерыва для нее стали Европейские игры, где она в составе сборной выиграла командные соревнования. А еще через пять месяцев Вика завоевала свое второе в карьере золото Чемпионата мира.

Мисти Коупленд

Балерина, 36 лет, США

Мисти родилась в многодетной семье, финансовое благосостояние которой оставляло желать лучшего. Мисти всегда любила танцы, но никогда всерьез не задумывалась о том, чтобы начать заниматься балетом. Однажды руководитель танцевальной студии увидела девушку на баскетбольной площадке и предложила ей прийти в балетный класс. Мисти пришлось усердно тренироваться дни и ночи напролет — через три месяца она уже стояла на пуантах, а через год выиграла первый национальный конкурс.

В 17 лет начинающая балерина оказалась в труппе Американского театра балета (American Ballet Theatre, ABT) — она была единственной афроамериканкой среди 80 танцоров, которые прошли все отборочные испытания. Кроме того, формы Мисти отличались от балетных стандартов — руководство ABT не раз намекало девушке, что ей не мешало бы скинуть несколько килограммов, так как она абсолютно не вписывается в классические нормы, из-за чего сольных партий ей предлагать не будут.

Несмотря на все предрассудки и на то, что Мисти так и не приблизилась к балетным стандартам фигуры, она стала первой за всю 75-летнюю историю Национального Американского балета темнокожей примой-балериной.

Тура Бергер

Биатлонистка, 36 лет, Норвегия

Еще весной 2009 года у Торы обнаружили на коже появившуюся родинку, которую, по совету врачей команды, удалили, отправив спортсменку на обследование. Через месяц был поставлен неутешительный диагноз: родинка оказалась злокачественной. За год до Олимпиады-2010 Бергер сообщили, что есть вероятность того, что она просто не доживет до начала Игр. Биатлонистке сделали операцию, после чего она через некоторое время смогла вернуться к тренировкам и даже поехать в олимпийский Ванкувер. Правда, теперь, как призналась Тора в одном из своих интервью, она вынуждена раз в полгода проходить диспансеризацию. Победив рак, биатлонистка Тура Бергер завоевала три «золота».

Линдси Вонн

Лыжница, 33 года, США

К 33 годам Линдси одержала 81 победу на этапах Кубка мира, не считая Олимпийских медалей и призовых мест в чемпионатах мира, что сделало ее самой титулованной горнолыжницей всех времен. При этом путь американки к успеху был очень непростым, а громкие спортивные достижения омрачались большим количеством серьезных травм, досадными падениями и перипетиями личной жизни. Тем не менее Линдси не сдавалась, упорно двигаясь вперед к своей цели. Ее самоотверженность и непоколебимость в преодолении трудностей вызывают уважение, доказывая, что нет ничего невозможного, главное — верить в свой успех.

Кстати, Линдси, как и Мисти Коупленд, является амбассадором спортивного бренда Under Armour. Этой зимой Линдси Вонн и Under Armour представили капсульную коллекцию экипировки для зимних видов спорта, куда вошло несколько элементов одежды, каждый из которых назван в честь важного для Линдси этапа в спортивной карьере. Девушки из России могут приобрести оригинальную куртку с асимметричным кроем, леггинсы с переливающимся принтом и игривую шапку с двумя забавными помпонами эксклюзивно в магазине UA в «Европейском».

Елена Бережная

Фигуристка, 40 лет, Россия

Говоря о невероятно сильных духом девушках-спортсменках, мы не можем не упомянуть Елену Бережную. В начале 1996 года во время тренировки произошла страшная трагедия: партнер Елены случайно нанес ей серьезную черепно-мозговую травму лезвием своего конька. Была пробита височная кость, осколки повредили оболочку мозга. Бережная пережила две нейрохирургические операции, после которых она заново училась ходить и говорить.

Врачи сказали Елене, что о фигурном катании стоит забыть, ведь после операции девушка какое-то время не могла ни двигаться, ни говорить. Однако уже спустя три месяца Лена вышла на лёд, блестяще продолжив свою карьеру в фигурном катании.