Чем отличаются раздвоение личности в кино и в реальности

Share Tweet Share Share Email CommentsМассовая культура неправильно истолковывает диссоциативное расстройство личности (ДРЛ), хотя и наполнена персонажами, страдающими этим психическим расстройством (например, герои фильмов «Бойцовский клуб» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»).

Эти драматические персонажи могут вызывать определенный интерес и приковывать внимание зрителей, но они редко (если вообще когда-либо) выдерживают научную критику, считает Хэнк Грин — создатель видео блога «SciShow», где он знакомит подписчиков с научными темами, которые могут заинтересовать многих. В одном из своих видео он объясняет, что большинство из нас неправильно представляет диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ), известное также как множественное расстройство личности.

Эксперты часто не могут прийти к согласию в том, что касается диагностики ДРИ, причин возникновения расстройства, а в некоторых случаях даже спорят, а существует ли оно вообще. Многие, однако, согласны с тем, что люди с ДРИ действительно переживают расщепление личности — присутствие в одном человеке двух или более отдельных личностей или личностных состояний (каждая со своим собственным относительно устойчивым характером восприятия, мышления, отношения к окружающему и к самой себе). Расстройство может привести к провалам в памяти, психологическому дискомфорту, вызывает нарушения в профессиональной, социальной или других важных областях жизни людей.

В кино же мы видим героя, в голове которого живут несколько личностей, каждая из которых стремится взять контроль над всем телом в любой момент.

Авторы делают ставку на уникальность расстройства и возможность создать мистический сюжет, что обеспечивает внимание публики. Мало кто из них осмеливается сделать ставку на достоверность, поскольку так сложнее сохранить интерес зрителя к фильму.