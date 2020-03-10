Дома, которые серьезно мешали застройщикам, и что из этого получилось

Share Tweet Share Share Email CommentsДома, которые хотели снести, но не смогли…

Во второй половине ХХ века города стремительно разрастались, превращаясь в мегаполисы, а новые кварталы и автомагистрали появлялись как грибы после дождя. Но, для того, чтобы построить новое, нужно было снести старое, однако не все хозяева домов соглашались на переезд. В этой статье собрано 17 фотографий жилых зданий, владельцы которых нарушили архитектуру города и изрядно подпортили настроение застройщикам.

1. Узкий дом В Нью Йорке

Старый узкий дом между двумя гигантами.

Владелица этого старого узкого дома наотрез отказалась продавать свой дом, считая его безупречным. Однако ее соседи легко согласились на продажу и вскоре на месте их домов выросли огромные современные многоэтажки. Дом Мери Кук так и стоит в Нью-Йорке, крепко зажатый между двумя великанами по соседству.

2. Готика

Старинная постройка в готическом стиле.

Невысокий дом в готическом стиле, построенный еще до войны, выглядит весьма необычно среди современных построек. Своеобразный памятник прошлому в окружении современников.

3. Дом в центре автомагистрали

Многоэтажка в центре автомагистрали.

Несколько семей отказались покидать свои квартиры, и застройщики не смогли получить разрешение на снос. Недолго думая, они построили огромную четырехполосную автомагистраль прямо вокруг него.

4. Маленькая пиццерия

Маленькая пиццерия в Вашингтоне.

Владельцу этой маленькой пиццерии предлагали 3 миллиона долларов, но он оказался. Вскоре здание окружили высокие многоэтажки, и оно выглядело как карлик среди гигантов. Со временем хозяин пиццерии все же продал ее, но уже за 4 миллиона долларов.

5. Под мостом

Жилой дом под мостом.

Жильцы этого дома отказались добровольно покидать его и стали «счастливыми» владельцами дома под автомагистралью.

6. Лилипут в стране великанов

Маленький дом среди высоток.

Хозяева этих маленьких построек ни в какую не захотели съезжать, поэтому строителям пришлось быть изобретательными и возводить новые здания прямо вокруг жилых домов.

7. Известный персонаж

Дом, который вдохновил на создание мультфильма.

За этот маленький дом предлагали один миллион долларов. Но его хозяин Эдит Мейсфилд отказался покидать родное гнездо. Позднее этот дом и его хозяин стали прототипами мультипликационных персонажей фильма «Вверх».

8. Кукольный домик

Крошечный дом с настойчивой хозяйкой.

Этот домик выглядит игрушечным на фоне современных высоток, окружающих его. Когда-то Боб Гуччио хотел построить в этом месте казино и предлагал крупную сумму его владелице Вера Кукинг. Ее ответ был отрицательным. Позднее она отказала в продаже и действующему президенту Америки.

9. Центр магистрали

Дом в центре автомагистрали.

Дом Ло Баогэнь стал настоящим символом противостояния и достопримечательностью Китая. Его владелец наотрез отказался продавать свое жилье и застройщикам ничего не оставалось кроме, как построить автомагистраль вокруг него. Так это старое здание оказалось прямо посреди проезжей части.

10. Половинка

Дом, разделенный напополам.

Один из домовладельцев наотрез отказался от продажи своей части дома и было принято решение разделить его таким образом.

11. Центральная деталь

Старый дом в центре нового.

Еще один старый дом, чьи владельцы проявили упрямство и отказались от переезда. Стоит отметить, что застройщики проявили оригинальность и построили новое здание вокруг старого дома.

12. Один в поле

Одинокий дом Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Всегда найдется один человек, который против, и это его дом.

13. Единое целое

Два дома в здании отеля.

Застройщикам так и не удалось договориться с владельцами двух домов, которые требовали слишком высокую компенсацию. Поэтому было принято решение вписать эти дома в здание отеля. Сейчас в этих постройках находятся сувенирные лавки.

14. Дом на холме

Дом-гвоздь в Китае.

Застройщикам удалось договориться со всеми жильцами дома, кроме одной женщины по имени Ву Пин. Более двух лет она боролась за свое жилье, пока не получила значительную финансовую компенсацию.

15. Стоящий полицейский

Здание посреди дороги в Шанхае.

Этот дом стоит прямо в центре проезжей части и сильно затрудняет движение. Но разрешения на его снос получить так и не удалось.

16. Избушка

Избушка в Наньнине, Китай.

Крошечная избушка в Наньнине, с хозяином которой так и не удалось договориться. Так этот домишко оказался в центре нового жилого комплекса.

17. Придорожный

Ферма между автомагистралей.

Фермер отказался продавать свой дом. Так его дом оказался в пустынной местности между тремя автомагистралями.

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