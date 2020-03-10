В России задумали провести досрочные выборы в Госдуму

Такое предложение высказал Владимир Жириновский.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию — 20 сентября, сообщили «РИА Новости».

«Если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский перед заседанием Госдумы, на котором будет рассматриваться во втором чтении законопроект об изменении Конституции.

Кроме того, Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур. По задумке лидера ЛДПР, Госсовет будет избирать президента с 2024 года.