Эрдоган: Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

«На переговорах сегодня мы обсуждали главным образом ситуацию в Сирии. Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса. Граница Сирии и Турции — это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии — это угроза нашему региону и всей Европе как сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может позволить себе роскоши оставаться безразличной к трагедии в Сирии», — цитирует его ТАСС.

Это заявление последовало в преддверии встречи Эрдогана в Брюсселе с главой Европейского совета и Еврокомиссии, на переговорах с которыми будет обсуждаться роль Турции в попытке оказать миграционное давление на Европу.

Бастион Европы

Эрдоган заявил, что Турция была «бастионом Европы и НАТО против угрозы в Сирии на протяжении девяти лет, была единственной страной НАТО, которая боролась с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в России), а также приняла 3,7 млн сирийских беженцев». «Мы ожидаем конкретных мер поддержки от всех наших союзников за то бремя, которое мы несём», — заключил он.

Эрдоган следующим образом описал гибель в Идлибе более 30 турецких бойцов сил спецназначения, которые координировали наступление боевиков террористических формирований на позиции сирийской армии: «27 февраля в Идлибе произошло отвратительное нападение на наших военных, которые отдали жизни за безопасность страны».

По мнению Эрдогана, НАТО переживает «критический момент, когда организация должна действовать быстро, демонстрируя солидарность». Эрдоган также предупредил генсека НАТО, что не позволит Греции обвинять Анкару в намеренном провоцировании миграционного кризиса: «Я предупредил генерального секретаря, что мы не позволил одной из наших соседних стран указывать на Турцию как на причину миграционного кризиса и использовать эту ситуацию и Евросоюз, чтобы получить необоснованные преференции для себя».