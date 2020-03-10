ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

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Anton Belitsky/Global Look Press
Центральный банк объявил о временных регуляторных послаблениях для финансовых организаций из-за коронавируса, говорится на сайте организации.
До 30 сентября 2020 года банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика в сферах туризма и транспорта. Кроме того, даются временные послабления по кредитам производителей медицинских товаров.
Банк России отмечает, что при необходимости введет дополнительные меры.
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