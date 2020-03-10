Путин назвал приезд в Москву на 9 мая моральным долгом стран антигитлеровской коалиции

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Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в интервью проекту »20 вопросов Владимиру Путину» сказал, что приезд в Москву на 9 мая — это моральный долг лидеров стран бывшей антигитлеровской коалиции.

По словам Путина, приехать в Москву на День победы было бы правильно как внутриполитически, так и морально.

«Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — сказал президент.

Он добавил, что Россия ждет и будет рада руководителям стран-союзниц.

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