В Африке пресной воды в 100 раз больше чем во всем мире

Ученые создали детальную карту запасов воды, расположенных под пустыней Сахарой и в других районах африканского континента, сообщает Русская служба BBC. Исходя из результатов исследований, опубликованных в научном издании Environmental Research Letters, вода находится на 75-метровой глубине и может в 100 раз превышать количество водных запасов на всей поверхности Земли.

Большая часть водных запасов находится на севере Африки. Огромное количество жидкости содержится в древних водоносных пластах. Вполне возможно, что эти подземные и смогут обеспечить необходимое количество воды для сельского хозяйства и потребления на всем континенте, но для того чтобы извлечь оттуда воду, придется потрудиться, так как в случае бурения крупных скважин водоносные пласты могут быть разрушены, передает КМ.RU.

В настоящее время более 300 миллионов людей в Африке не имеют доступа к чистой питьевой воде. Как сообщает GlobalScience, это далеко не единственный способ помочь засушливым регионам. В настоящее время планируется создание огромной открытой теплицы в Катаре, в которой будет выращен лес. Для полива деревьев, овощей и водорослей будет использована морская вода, а также вода, залегающая на глубине 200 м под песками.