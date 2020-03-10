Honda Civic проехал более 800 тысяч без серьезных поломок

Добраться до отметки в почти миллион пройденных километров не каждому дано, однако «японцам» это всегда под силу. Очередным тому доказательством стал седан Honda Civic из США, проехавший 500 тысяч миль или 805 тысяч километров.

Honda Civic 2011 года выпуска был куплен нынешним владельцем с рук в 2015 году. Доставляя на нем посылки, за без малого пять лет он проехал 750 тысяч километров. Учитывая суровые условия эксплуатации, машина показала себя с лучшей стороны – за это время не было ни «капиталки» двигателя, ни каких-либо других серьезных поломок.

График ТО, как сообщают «Автоновости дня», у героя повествования тоже был не самый щадящий. Например, замена моторного масла с фильтром проводилась раз в 16-19 тысяч километров, а масло в коробке передач и антифриз менялись каждые 64 тысячи километров пробега.