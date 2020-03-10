Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

Российский офис компании Hyundai анонсировал скорый выход на российский рынок обновленного кроссовера Hyundai Creta. После рестайлинга бестселлер марки и всего сегмента SUV получит более современный дизайн и двухцветный вариант окраски кузова. Сборку модели наладят на питерском заводе Hyundai.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», теперь клиенты смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной («черный перламутр») крышей. Решетка радиатора получила «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Также для модели стали доступны 16-дюймовые легкосплавные колесные диски нового дизайна (в зависимости от комплектации).



Hyundai Creta. Фото Hyundai

Самих комплектаций будет пять: Start, Active, Comfort, Travel и Style, плюс два опциональных пакета — Advanced и Brown back.

Моторная гамма прежняя: автомобиль предложат с уже проверенными бензиновыми двигателями Gamma 1.6 D-CVVT мощностью 123 л.с. (150,7 Нм) и Nu 2.0 D-CVVT мощностью 149,6 л.с. (192 Нм), работающими в паре с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Информация о дате начала продаж, оснащении и ценах рестайлинговой Hyundai Creta для российского рынка появится позже. До этого времени будет анонсирована специальная версия кроссовера, обещающая стать самой яркой за всю историю модели.