Водителям объяснили опасность покупки авто с запретом на регистрацию

Покупая подержанные автомобили, россияне все чаще попадают в ситуации, когда не могут перерегистрировать их на себя. Всему виной – запрет на регистрационные действия с машиной, о котором они не знали. Чем опасны такие покупки, рассказала газета «Известия».

Как правило, такие машины привлекают клиентов богатой комплектацией, мощным мотором и хорошим состоянием при цене существенно ниже рыночной. Другое дело, что те самые клиенты порой даже не задумываются, почему, казалось бы, «идеальный» во всех отношениях автомобиль продают так дешево. В итоге уже скоро они узнают, что только что купленное авто «замешано» в уголовном деле, заявлено в угон или в международный розыск.

Живой пример – кроссовер Hyundai ix35 2013 года выпуска, который, как сообщают «Автоновости дня», сейчас выставлен на продажу на одной из интернет-площадок. При среднерыночной цене машины этой модели того же модельного года в 700-800 тыс. рублей подозрительный экземпляр продается всего за 380 тыс. рублей. И продает этот Hyundai не реальный владелец, у которого, как выяснилось, есть некая задолженность перед банком, а его друг.

Часто машины с обременениями продают в неофициальных автосалонах. Сейчас одна из таких площадок продает кроссовер Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска за 225 тыс. рублей при среднерыночной цене в 350-400 тыс. рублей. В этом случае запрет на регистрационные действия объясняют «коммунальными долгами» владельца, а единственным доказательством сделки предлагают сделать запись в ПТС.

Как бы там ни было, от покупки автомобиля с запретом на регистрацию лучше отказаться. В противном случае, как говорят эксперты, есть серьезный риск остаться и без машины, и без денег.