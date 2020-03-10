СМИ: ливийский маршал Хафтар готов к перемирию с ПНС

МОСКВА, 10 марта/ Радио Sputnik. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что готов подписать мирное соглашение с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, заседающим в Триполи.

Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на издание al-Sharq al-Awsat.

По информации газеты, что Хафтар сообщил Макрону, что заключит договор о перемирии, если ПНС во главе с Фаизом Сарраджем будет его соблюдать.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на ливийский военный источник передает, что Хафтар прилетел в Париж с официальным визитом.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. С одной стороны, страной руководит ПНС во главе с премьером Файезом Сараджем, а восток республики контролирует поддерживающее Хафтара «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани.

В середине февраля радио Sputnik сообщило, что Хафтар назвал условия для прекращения огня в стране.