Лидер алтайских эсеров попросил краевое правительство спасти школу Камне-на-Оби переезда околицу

Жители Камня-на-Оби, обеспокоенные перспективами строительства новой школы на пустыре на отшибе, обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. Как обратили внимание каменцы в своем письме, рядом кладбище, ни дорог, ни инфраструктуры, но власти стоят на своем. Александр Терентьев уже направил запрос в региональное правительство.

Как сообщают заявители, в СМИ появилась официальная информация от начальника управления образования администрации Каменского района о строительстве новой школы по улице Пушкина, 187. «Но это район с индивидуальной усадебной жилой застройкой и лишь планируется выделение участков под индивидуальное строительство, а также там полностью отсутствует транспортное сообщение», – обратили внимание горожане.

При этом дети, которые учатся в этой школе, совсем из другого района. «Уже более 80 лет гимназия № 5 располагается в центральной части города, в которой обучается 850 учащихся, рядом находится бассейн, детская поликлиника, детская библиотека, Центр дополнительного образования, музыкальная и художественная школа», – продолжают родители. Решение перенести учреждение образования в другое место возмутило родителей. Одно из предположений родителей о причинах – строить на пустыре проще.

Каменцы неоднократно поднимали школьный вопрос, в том числе, на родительском собрании они запротоколировали свои претензии, высказали обоснования своей позиции. Под документом свои подписи поставили десятки горожан.

Справедливороссы намерены помочь жителям города отстоять право их детей на комфортные условия для обучения. Александр Терентьев уже направил депутатский запрос в адрес правительства Алтайского края с просьбой тщательно проанализировать проблемную ситуацию и в целях поиска взаимоприемлемого и взвешенного решения, направленного на всесторонний учет прав и интересов детей, инициировать выездное совещание в Камне-на-Оби с привлечением всего круга органов власти по профилю вопроса, прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, родительской общественности и иных заинтересованных лиц.

Напомним, переезд связан с невозможностью реконструкции имеющегося здания — ему построят новое. Власти указали, что затраты на ремонт будут сопоставимы с возведением объекта с нуля. В связи с этим было принято решение о строительстве двух школ: одной на 550 мест на окраине города, куда должны будут переехать ученики и педагоги старой, и еще одной — на месте той, что снесут после этого переезда.