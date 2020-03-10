Продажи автомобилей в Турции в феврале выросли на 96%

Продажи автомобилей увеличились на 96% в год — до 37 тыс. 727 единиц в месяц, говорится в заявлении Ассоциации автомобильных дистрибьюторов (ODD), опубликованном во вторник. Ассоциация сообщила, что продажи лёгких коммерческих транспортных средств подскочили на 66% — до 9 тыс. 395 единиц.

Отметим, что автомобильный рынок Турции расширяется молниеносными темпами, чему способствовала проводимая правительством кампания по снижению стоимости автокредитов и ликвидации продолжительного воздействия на отрасль валютного кризиса, разразившегося в 2018 году. Центральный банк поддержал инициативу властей, снизив процентные ставки до 10,75% с 24% в июле.

Надо сказать, что число проданных в феврале легковых автомобилей и лёгких коммерческих транспортных средств выросло на 89% — до 47 тыс. 122 единиц. За первые два месяца текущего года продажи увеличились на 90% в год — до 74 тыс. 395 единиц.