Курс рубля показывает колебания на рынке Forex

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает демонстрировать колебания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, рубль все еще показывает отрицательную динамику к доллару и евро после обвала нефтяных котировок на 30%, случившемся днем ранее.

По данным на 6.00 мск, курс доллара на рынке Forex достиг 74,21 рубля. При этом евро оказалось на отметке в 84,63 рубля.

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