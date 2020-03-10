В МИД Казахстана допустили перенос переговоров по Сирии в астанинском формате

close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди не исключил перенос переговоров по Сирии, которые были запланированы на март в Нур-Султане. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, пока на этот счет никакой информации нет.
Министр заявил, что в декабре было лишь предположение по поводу встречи.
«Сейчас ситуация поменялась… Вполне возможно, что не будет (в марте)», — сказал Тлеуберди.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Переговоры по Сирии в астанинском формате состоятся в марте
Источник