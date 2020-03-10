Сенсацией последних лет, можно назвать ягоды годжи. Очень точно их характеризует старинная пословица: «мал золотник, да дорог». Ягоды годжи способствуют здоровью и долголетию и одновременно исцеляют от самых страшных болезней. Их чудесные свойства в Тибете известны с глубокой древности. Любит природа пошутить над людьми, когда невзрачный серый камушек, вдруг оказывается ценней увесистого самородка, а мутный кусок слюды – алмазом. С годжи произошло именно так, ведь внешне он ничем не примечателен, но обычные на вид красные ягодки, вдруг оказались реальным средством от многих серьезных болезней.

Информация о чудесных свойствах ягод годжи, сегодня вышла далеко за пределы Тибета. А свойства его, одно удивительнее другого. Годжи, благодаря большой концентрации в них элемента германия, способны исцелять рак и блокировать активность раковых клеток. Также они дарят человеку долголетие, омолаживают организм, чистят кровь, стабилизируют и нормализуют давление и даже избавляют от импотенции, служат профилактике и лечению еще десятка других болезней. По своим свойствам никакие другие лечебные растения не могут сравниться. Антиоксидантные и общеукрепляющие качества годжи, действительно ставят их в разряд панацеи от всех недугов известных человечеству.

Сегодня, стало возможным купить ягоды годжи в Москве. Там же можно узнать различные рецепты и способы употребления их в пищу, ведь кроме употребления их в сушеном виде, из них можно делать сок и целебные настойки. В наше время практикуется искусственное выращивание годжи, но очень многое зависит от тех условий, в которых они выращиваются, поэтому искусственно выращенные годжи ни в какое сравнение не идут с «реальными», тибетскими. Потому что земля в Тибете никогда не обрабатывалась пестицидами.