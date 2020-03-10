Загадочный напиток: польза или вред от томатного сока

Томатный сок – из тех напитков, которые известны нам с раннего детства, любим мы его или нет. Важный вопрос: полезен он и сколько в нем из заявленных томатов?

Конечно, в магазинном соке, кроме самих томатов множество красителей, воды и крахмала. Поэтому идеальным вариантом будет изготовить сок собственноручно.

Надо запомнить, томатный сок противопоказан тем, у кого желчекаменная болезнь или невротические спазмы.

Какие же преимущества от употребления томатного сока?