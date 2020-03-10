Загадочный напиток: польза или вред от томатного сока

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mavit
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Томатный сок – из тех напитков, которые известны нам с раннего детства, любим мы его или нет. Важный вопрос: полезен он и сколько в нем из заявленных томатов?

Конечно, в магазинном соке, кроме самих томатов множество красителей, воды и крахмала. Поэтому идеальным вариантом будет изготовить сок собственноручно.

Надо запомнить, томатный сок противопоказан тем, у кого желчекаменная болезнь или невротические спазмы.

Какие же преимущества от употребления томатного сока?

  • Восстанавливает организм после стресса, положительно влияя на нервную систему.
  • Поднимает настроение благодаря серотонина.
  • Улучшает обмен веществ.
  • Обладает анти- и бактероцидными свойствами благодаря содержанию фитонцитив (биологически активных веществ, убивающих бактерии).
  • В нем много витаминов и минералов, больше даже, чем в цитрусовых соках.
  • Томатный сок содержит столько же каротина, сколько 100 г моркови.
  • Содержит глюкозу, фруктозу, железо, марганец и соли йода.
  • Укрепляет и тонизирует сосуды и капилляры.