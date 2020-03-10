Загадочный напиток: польза или вред от томатного сока

Томатный сок – из тех напитков, которые известны нам с раннего детства, любим мы его или нет. Важный вопрос: полезен он и сколько в нем из заявленных томатов?
Конечно, в магазинном соке, кроме самих томатов множество красителей, воды и крахмала. Поэтому идеальным вариантом будет изготовить сок собственноручно.
Надо запомнить, томатный сок противопоказан тем, у кого желчекаменная болезнь или невротические спазмы.
Какие же преимущества от употребления томатного сока?
- Восстанавливает организм после стресса, положительно влияя на нервную систему.
- Поднимает настроение благодаря серотонина.
- Улучшает обмен веществ.
- Обладает анти- и бактероцидными свойствами благодаря содержанию фитонцитив (биологически активных веществ, убивающих бактерии).
- В нем много витаминов и минералов, больше даже, чем в цитрусовых соках.
- Томатный сок содержит столько же каротина, сколько 100 г моркови.
- Содержит глюкозу, фруктозу, железо, марганец и соли йода.
- Укрепляет и тонизирует сосуды и капилляры.