Финансист назвал последствия падения курса рубля для россиян

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, как падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, случившееся накануне после обвала цен на нефть, отразится на жизни россиян.

«Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится. Прежде всего связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — сказал Юденков в интервью газете «Вечерняя Москва».

Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках, считает эксперт. «Но посмотрите — сейчас большинство наиболее привлекательных стран закрыто на въезд, по возвращении из них россияне должны отсидеть дома две недели карантина. Не знаю, как долго продлится это ограничение, но это первое, что коснется всех», — отметил профессор.

Во вторую очередь, по мнению Юденкова, могут подняться цены на импортные товары. «Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием. Понять, насколько поднимутся цены, элементарно — смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание», — пояснил он.

Также специалист указал на возможное снижение покупательной способности россиян, однако, по его словам, радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.

Напомним, 9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Доллар на торгах превышал 75 рублей, евро вырос до 82,37 рубля.