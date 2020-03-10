Дочь Заворотнюк высказалась о болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна усмотрела в болезни матери знак. Спустя долгое время девушка решила-таки поделиться с окружающими переживаниями по поводу непростого периода в жизни.

Анастасия Заворотнюк: состояние здоровья

Ранее Анна признавалась, что испытывает сильный стресс из-за происходящих в ее жизни событий. В какой-то определенный момент наследнице актрисы захотелось разделить переживания с другими, но сделать это в полной мере она не может.

После Всемирного женского дня Заворотнюк порассуждала о черной полосе. Она предположила, что все происходящее с ней и с мамой – черная полоса, в которой нужно углядеть послание, что именно ты делаешь не так. Через сложности человек приходит к своему истинному потенциалу, умудряется раскрыть истинное «я», считает Заворотнюк. Так называемая темная сторона нужна для того, чтобы доработать в себе слабые места.

«И когда человек встанет на правильный путь, тень обернется светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущее», – с надеждой высказалась она. Таким образом, Анна рассчитывает – ее мама поправится во что бы то ни стало!

«Черная полоса — это просто жизнь … И может настигнуть любого независимо такой ты или не такой», – делаться своими мыслями фанаты.

«Анечка, все будет хорошо! Мамочке здоровья! Мы верим в вас!», – решили поддержать девушку поклонники.

«Меня пугают такие посты… надеюсь, что ничего ужасного не произошло…», – испугалась одна из комментаторов.

«У многих могут быть такие периоды в жизни… И, это правда, что мы недорабатываем. Видимо нужно ещё больше любить своих родных, быть терпимее, мягче, позитивнее», – советует другая.

Напомним, что мама Анны Анастасия Заворотнюк, известная российскому зрителю по участию в сериале «Моя прекрасная няня» уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием – раком головного мозга. Артистка не дает комментариев прессе, журналистов избегают и близкие Заворотнюк.