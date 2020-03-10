Эксперты рассказали о курсе доллара в ближайшее время

Падение мировой цены на нефть до 31 доллара за баррель (- 14%) повлекло за собой резкое удешевление рубля. По данным на 9 марта, биржевой курс доллара составляет 72,4 рубля, а евро — 82,2 рубля. Обе валюты повторили исторический максимум начала 2016 года.

Прогноз экспертов о курсе доллара к рублю

Эксперты по вопросам финансов рассказали россиянам, что не стоит так сильно бояться падения рубля. В этот период можно неплохо заработать денег. Как оказалось, при падении цен на нефть и роста курса валют можно приобрести акции по низким ценам. Спустя время их цены вырастут. На этой разнице владельцы акции и смогут поднять нормальные деньги.

О том, как правильно вести себя с деньгами во время обвала рубля, рассказал Антон Шабанов, который является независимым экономическим экспертом, руководителем инвестиционного консалтинга УК БКС.

Олег Шибанов, директор финансового центра «Сколково — РЭШ», высказал следующее мнение:

«Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных $43 за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше».

Антон Покатович из «БКС премьер» прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть: с учетом действия вирусного фактора она может продолжить снижение в широком диапазоне $25?35. И, как он полагает, курс рубля в этих условиях может оказаться существенно ниже отметки 75?.

С ними, в общем-то согласен и главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, в ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72?78 рублей за доллар.