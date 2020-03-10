Американский патруль заблокировал российский конвой в Сирии

Несколько часов назад в северо-восточной части Сирии американские военные подразделения в очередной раз перехватили российский военный конвой. Инцидент произошел в сирийской провинции Хасака, при переброске российской военной техники на одну из баз.

Ситуация в Сирии на 10 марта 2020 года

«Согласно данным новостных изданий, крупный российский военный конвой пытался транспортировать технику, проходя через кольцевую развязку Тал Тамр, когда он был заблокированы американским патрулем. По сообщениям, российский военный конвой пытался направиться к городу Камышлы, когда они были заблокированы американским патрулем в сельской местности Аль-Хасака», — сообщает арабское издание «Al Masdar News», ссылаясь на сирийское информационное агентство «North Press».

На данный момент известно о том, что инцидент с перехватом российского военного конвоя произошел без каких-либо вооруженных столкновений, однако ситуация не комментируется ни российскими, ни американскими военными.

Примечательным является тот факт, что сутками ранее стало известно о том, что аналогичным образом был перехвачен и американский военный конвой, при этом, сирийские курды атаковали американских военных камнями и даже попытались поджечь одно из транспортных средств, в связи с чем, не исключена вероятность того, что перехват российского военного конвоя является ответной мерой со стороны США.

Идлиб сегодня, 10.03.2020: новости последнего часа

Как сообщает новостной портал Halab Today, армия Турции открыла огонь по позициям правительственных сил у города Серакиб. По данным источника, турки атаковали укрепления САА в ответ за обстрел у деревни Аль-Мукбиль.

По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», боевики из состава оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» пренебрегли режимом прекращением огня и с помощью ракетной противотанковой установки уничтожили автомобиль сирийской армии в окрестностях поселка Аль-Анкави у административной границы провинций Идлиб и Хама. Информации о потерях САА в личном составе пока не поступало.

Сообщается о гибели нескольких военнослужащих сирийской армии при подрыве на минном поле в окрестностях города Кафр-Набаль. Среди погибших были бригадный генерал Али Бульбуль и подполковник Хусейн Бульбуль, как указывает группа оппозиционных медиаактивистов OGN News. Официальные СМИ потерь в командном составе не подтверждают.

Обзор карты боев в Сирии от 10 марта

Протурецкие боевики, потерпев поражение на севере Сирии, открыли новый фронт против Сирийской Арабской республики. Джихадисты заявили об уничтожении ЗРК С-300, таким образом, развязав пропагандистскую войну.

В качестве доказательства в оппозиционных СМИ опубликованы фотографии повреждений, полученных российской системой ПВО, которая была передана Дамаску. При этом утверждается, что С-300 были уничтожены турецкой авиацией. Одни пользователи заявляют, что это сделал истребитель F-16, другие говорят о причастности одного из ударных турецких БПЛА.

Впрочем, ни одна из этих версий не является правдивой. Фотографии «уничтоженной» ЗРК С-300 были сняты еще в 2016 году в России. Она получила повреждения во время неудачного запуска зенитной ракеты на одном из российских военных полигонов.

Стоит отметить, что это далеко не первый и наверное не последний фейк, который распространяют боевики и подконтрольные им СМИ. Несколькими днями ранее оппозиционеры сообщали о якобы падении в Средиземное море бомбардировщика Су-24. Кроме того турецкие военные разместили в соцсетях фальшивые кадры уничтожения сирийских систем ПВО и бронетехники.

Министерство обороны Турции сообщило, что в ходе успешного рейда в рамках операции «Щит Евфрата», военнослужащим удалось обезвредить тринадцать боевиков, подозреваемых в связи с «Рабочей партией Курдистана» (признана террористической в Турции и странами Евросоюза).

Как сообщает турецкое ведомство, группа боевиков «Отрядов народной самообороны» была нейтрализована в районе Тель-Рифата. По данным разведки, они готовили нападение в городе с применением самодельной взрывчатки. Напомним, с деятельностью курдских бандформирований связывают взрыв в городе Аль-Раи, при котором погиб полевой командир протурецкой группировки «Лива Султан Мурад».