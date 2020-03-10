В России зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

В Москве еще у троих человек выявили коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По данным ведомства, все трое зараженных посещали Италию в последние две недели. На данный момент москвичи госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. В ходе эпидемиологического расследования установлен круг лиц, контактирующих с зараженными в последнее время.

Также коронавирус диагностирован у жительницы Подмосковья. Женщина недавно прилетела из Цюриха. За ней и ее семье наблюдают врачи инфекционного отделения одной из больниц Подмосковья.

Сколько в России больных коронавирусом?

Всего в России зарегистрировано 20 случаев заражения инфекцией: у 2 граждан Китая, 17 россиян и 1 итальянца.

Ранее, 5 марта, в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. Россияне, которые недавно были в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, должны обеспечить домашнюю самоизоляцию на 14 дней с момента возвращения на родину — не ходить на работу и учебу и ограничить посещение общественных мест.

Утром 9 марта Роспотребнадзор со ссылкой на госкомиссию здравоохранения КНР сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом в мире составляет 109 974 подтвержденных случаев. За сутки число выросло на 3 961 случай. Вне Китая COVID-19 появился в 98 странах мира, где общее число инфицированных на утро понедельника составило 29 078 человек.

Число выздоровевших превысило 60 тысяч человек, а умерших — почти четыре тысячи.

Случаи заражения коронавируса выявлены в 100 странах. Последней страной, в которой выявили инфекцию, стал Бруней. Там инфекцию обнаружили у 53-летнего мужчины, вернувшегося недавно из Малайзии. На данный момент он находится на карантине, его состояние хорошее.