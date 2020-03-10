Мишустин собрал экстренное совещание в связи с обвалом цен на нефть

Министры обсудили меры по сохранению стабильности экономики РФ.

Премьер-министр России России Михаил Мишустин 9 марта срочно собрал совещание по экономическим вопросам. Министры обсуждали меры по сохранению стабильности экономики страны.

Напомним, в понедельник цены на нефть просели на 30%, опускаясь в течение дня до 30 долларов за баррель. Следом обвалился и рубль. Это произошло на фоне выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению нефтедобычи.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил на совещании, что Россия предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала для выяснения того, как ситуация с коронавирусом влияет на спрос на нефтяном рынке. По словам Новака, участники ОПЕК предпочли курс наращивания добычи и борьбы за долю на рынке.

Также министр сообщил, что сценарий выхода из соглашения по нефти прорабатывался, и нынешние обстоятельства находятся «в пределах прогноза». По мнению Новака, российский нефтяной рынок все равно сохранит свою долю на рынке, при любом прогнозируемом цен на нефть.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств, включая исполнение поручений президента.

Министерство финансов России призвало россиян не тревожиться из-за ситуацию с нефтью, так как средств Фонда национального благосостояния хватит на 6-10 лет, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Ранее эксперты объяснили, что делать в сложившейся ситуации, посоветовав не спешить в пункты обмена валют.